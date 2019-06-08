В Баку на пересечении проспектов Гара Гараева, Нефтчиляр и Бабека произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, легковой автомобиль марки Toyota столкнулся с тремя Mercedes. В результате автомобилям был нанесен серьезный ущерб,

По словам очевидцев происшествия, виновник аварии - водитель Toyota - отделался легкими травмами и был увезен на машине скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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