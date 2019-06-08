Компания "Халиг Фаигоглу" приступила к выполнению новой программы по обновлению автобусного парка современными, отвечающими экологическим стандартам автобусами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Баку уже доставлен тестовый автобус Isuzu производства компании Anadolu, с которой "Халиг Фаигоглу" сотрудничает уже более 10 лет. Данный автобус работает на сжатом природном газе.

Новый Isuzu Citiport CNG, отвечающий стандартам Евро-6, скоро будет представлен на 18-й Каспийской Международной выставке "Транспорт, Транзит и Логистика" в Баку.

После завершения международной выставки автобус будет передан в пользование жителей и гостей столицы. Будет выполнен тестовый заезд в соответствие с заранее составленной программой.

В сообщении также отмечается, что компания "Халиг Фаиоглу" придает большое значение охране экологических стандартов, применению стандартов Евро. В рамках новой стратегии развития, охватывающей 2019-2022 года, компания планирует доставить в столицу 120 автобусов (стандарта Евро-6), работающих на СПГ.

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