В Ясамальском районе загорелось кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован на улице Шариф-заде.

На место прибыли сотрудники МЧС - 8 пожарных машин и 1 машина скорой помощи. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. По предварительным данным сотрудников МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет.

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