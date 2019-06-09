https://news.day.az/society/1127258.html Сильный пожар в центре Баку: кафе сгорело дотла - ФОТО
Сильный пожар в центре Баку: кафе сгорело дотла - ФОТО
В Ясамальском районе загорелось кафе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент зафиксирован на улице Шариф-заде.
На место прибыли сотрудники МЧС - 8 пожарных машин и 1 машина скорой помощи. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. По предварительным данным сотрудников МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет.
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