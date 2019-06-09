В Баку на территории Наримановского района, произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, 63-летний Гезалов, в нетрезвом состоянии переходя дорогу в неустановленном для пешеходов месте, был сбит автомобилем марки "Наз Лифан", управляемом Фикретом Мамедовым.

Пострадавший был доставлен в Клинический медицинский центр № 1, однако спасти его жизнь не удалось. Он умер в больнице не приходя в сознание.

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