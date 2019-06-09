В Сети появились кадры совершенного на днях ужасного убийства в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на видео запечатлен момент убийства ранее судимого Мубариза Будаглы.

Напомним, что согласно распространенному накануне совместному заявлению Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 7 июня в Бинагадинском районе Баку из автомобиля BMW-745 по автомобилю Mercedes была открыта стрельба, в результате чего погиб один человек, на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, провели осмотр места и тела погибшего, взяли вещественные доказательства.

Во время предварительного расследования было установлено, что в тот день водитель "BMW-745", житель Тертерского района Гусейнов Вюсал преследовал на своем автомобиле Mercedes-Benz, за рулем которого находился житель Баку Гадиров Назим. В это время пассажир Гусейнова - житель Тертерского района, ранее судимый Джалалов Талех из огнестрельного оружия открыл огонь по автомобилю Mercedes-Benz, в результате чего погиб пассажир автомобиля, ранее судимый Будаглы Мубариз.

Оперативники задержали Т.Джалалов и В.Гусейнова, передали следствию. У Джалалова был изъят обрез "ИЖ-16".

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