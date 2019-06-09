https://news.day.az/society/1127334.html БТА предоставило автобусы для перевозки венгерских болельщиков
БТА предоставило автобусы для перевозки венгерских болельщиков
Накануне тысяча добровольцев IDEA были перевезены на 24 автобусах Бакинского транспортного агентства (БТА) со станции метро "Гянджлик" до Новханинского пляжа для акции по очистке прибрежной зоны в связи с Днем окружающей среды. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу БТА, передает Day.Az.
Помимо этого, БТА предоставило 10 крупногабаритных автобусов для перевозки иностранных болельщиков, приехавших на матч Азербайджан-Венгрия, от Ичеришехера (ворота Гоша Гала) до стадиона ("Баксель Арена"), а также 22 автобуса для их перевозки после матча от стадиона в аэропорт и Ичеришехер.
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