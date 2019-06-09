https://news.day.az/society/1127365.html Серьезное ДТП в центре Баку - ФОТО
Серьезное ДТП в центре Баку - ФОТО
В центре Баку произошла тяжелая авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло на проспекте Бюль-бюля. Столкнулись автомобиль марки Hyundai, движущийся вниз по проспекту, и автомобиль марки Haval, ехавший по перпендикулярной улице.
В какой-то момент между водителями произошло недопонимание в вопросе уступки дороги. Пытаясь избежать столкновения, водитель Hyundai врезался в дерево на обочине, задев перед этим автомобиль второго участника ДТП. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
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