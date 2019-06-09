Как показывают многочисленные письменные, иллюстративные и материальные источники, на вооружении азербайджанских воинов конца XVIII- нач. XIX вв. имелось огнестрельное оружие, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Сведения источников позволяют не только фиксировать факт применения этого оружия, но и определить его типы, разновидности, представить тактико-технические характеристики, а также выявить особенности применения огнестрельного оружия в Азербайджане.

Индивидуальное огнестрельное оружие можно разделить на ружья и пистолеты. Проведенные нами исследования показали, что в Азербайджане применялись два типа ружей: фитильные и кремневые.

Фитильные ружья, как более ранние, встречаются довольно редко, однако два фитильных ружья азербайджанской работы конца XVIII в. были в свое время переданы в Музей Истории Азербайджана.

Одно из этих ружей состояло из ствола, ложи с прикладом, механизма фитиля и подставки. Ствол представлял собой 8-мигранную трубу. Причем канал ствола тоже 8-мигранен и имел прорезы. В казенной части ствола, справа, имелось запальное отверстие, по центру была припаяна прицельная планка, а на дульной части имелась мушка. Ствол был утоплен в деревянной ложе почти на три четверти.

В передней части ложи, снизу, имелись два утолщения, сделанные из твердых пород дерева. Первое утолщение прямоугольной формы было предназначено для укрепления подставки. Второе утолщение каплевидной формы предназначалось для крепления одного конца ремня (второй конец ремня привязывался к стальной скобе в наиболее широкой части ложи). Ложа плавно переходила в приклад, поверхность которого не имела граней и была хорошо обработана.

Подставка представляет собой винт, продетый в утолщение в передней части ложи. К винту прикреплены две сошки из дерева слабо изогнутой формы. Механизм ружья аналогичен механизму фитильных ружей других стран. Он состоит из двух пластин, одна из которых играет роль спускового крючка, а вторая - роль зажима для фитиля. Пластины соединены друг с другом посредством шарнирных соединений и размещены в выдолбленной ложе и выемке приклада.

Общая длина ружья 166 см. Большой вес, габариты, неудобство в использовании позволяют предположить, что эти ружья в большинстве своем использовались как крепостные. Аналоги таких ружей были представлены на картинах Верещагина и были известны на востоке под названием "мультук".

Следующим видом ружей было ружье с кремневым замком. В кремневых замках воспламеняющий затравку огонь высекался в момент удара по стальной пластине - огниву, ремень был закреплен особым зажимом на курке. Устройство кремневого ружья было предельно простым. Ствол, представляющий собой металлическую трубу, наглухо закрытую сзади, снабжался кремневым замком и укреплялся на деревянной ложе. А боеприпасы к нему - это лишь порох да круглые (сферические) свинцовые пули.

Кремневое ружье переданное в Музей Истории Азербайджана состояло из ствола, ложи и подставки. Ствол представлял собой стальную 8-мигранную трубу. Внутренний канал также имел восемь граней и нарезы. Ствол погружен в ложу, имел мушку и простейшую прицельную планку с отверстием посередине. В казенной части ствол соединялся с ложей, накладной пластиной с ремнями, а в остальных частях - тремя стальными накладками (билярзик). Ложа была сделана из твердой породы дерева и целиком обклеено черной шагреневой кожей. Приклад длиною 29 см кавказского типа имел у пяты дополнение из слоновой кости. В носовой и замочной частях ложи имелись прорези для продевания ремня.

Так называемый испано - мавританский замок имел внешний механизм. Боевая пружина, подогнивная пружина были расположены снаружи замочной доски. Огниво и крышка пороховой полки объединялись в одну деталь. Курок взводился на предохранительный взвод и на боевой. В носовой части ложи утапливался шомпол, представляющий собой стальной прут, имеющий утолщение на конце. В передней части ложи снизу имелась накладка с подставкой. Подставка состояла из 2-х металлических сошек. Если у мультука сошки складывались по направлению к дулу, то у этого ружья сошки складывались по направлению к замку.

Третий тип ружья также кремневый, более легок, изящен и поэтому не имеет подставки. Этнографические исследования показывают, что кремневые ружья в обиходе назывались символичным названием "даян долдурум" ("подожди, дай заряжу").

Результаты проведенных исследований показывают, что в Азербайджане в XVIII -нач. XIX вв. применялось два типа пистолетов. Оба типа можно рассмотреть на основании настенных росписей, рисунков путешественников, военных заметок и музейных. экземпляров.

Один из пистолетов, относящийся к первому типу, был в свое время передан в Музей Истории Азербайджана. Он состоял из ствола и ложи. Ствол представлял собой стальную трубу с расширяющимся концом и крепился на ложе в казенной части шурупом, а в ствольной части специальной накладкой из тонкого листового железа. Ложа была сделана из твердого дерева, причем приклад напоминал приклад ружья и имел резко очерченные контуры. Ствол был фактически утоплен в ложе. Накладка, крепившая ствол к ложе, имела желоб для крепления шомпола. В месте соединения казенной части ствола с ложей укреплялся замок. Замок крепился замочными винтами.

Внешний вид замка позволяет отнести его к кремневым замкам испано-мавританского типа. Он состоял из замочной доски, курка с верхней подвижной губой и курковым винтом пороховой полки, представляющим собой боевую пружину. С обратной стороны курка прикреплялось огниво, представляющее собой стальную пластину с горизонтальными нарезами. Замок заканчивался спусковым крючком в виде пуговки.



"Чакмаклы карабин"

Для того, чтобы произвести выстрел, необходимо было насыпать порох в ствол, вогнать пулю в уплотнитель (пыж). Затем шомпол вводится в ствол и прижимает порох, пулю и пыж к казеннику. После выведения шомпола воин взводит курок, т.е. большим пальцем руки отводит кремень назад (автоматически отодвигает и огниво), насыпает порох на пороховую полку. Нажимая на спусковой крючок, стрелок приводит в движение и кремень, и огниво. Их столкновение вызывает искры, воспламеняющие порох на пороховой полке, которая в свою очередь через отверстие в казенной части ствола поджимает порох внутри ствола, что приводит к выстрелу.

Пистолет длиной 42,5 см переносился на ремне или цепочке, крепившейся к кольцу на ложе. Аналог такого типа у турков назывался "чакмаклы карабин". Примечательно, что турецкий исследователь Т.Чороглу считал, что "стамбульский" образец был плодом труда азербайджанских мастеров.

Второй тип пистолета использовался более часто, что подтверждается не только многочисленными музейными экземплярами, но и рисунками современников и настенными росписями. Он состоял из тех же элементов, что и первый тип, но отличался формой исполнения. Так, ствол прямой, без расширения, ложа плавно изогнута и заканчивается "облаком" из слоновой кости. Аналог этого типа в Турции назывался "кавкасия чакмалы табанчасы".

Азербайджанское огнестрельное оружие, как и прочие виды Кав-казского оружия отличалось также большим богатством и разнообразием украшений: стволы обрабатывались насечкой золотом, кремневые замки - гравировкой и насечкой, ложи изготовлялись из чинары или орехового дерева, инкрустировались костью, серебром или деревом и т.д.

Азербайджанские пистолеты и ружья, несмотря на простую технологию изготовления, обладали высокими конструктивными достоинствами и боевыми качествами. Налаженное в XVIII в. производство огнестрельного оружия уже к концу XVIII в. достигло высокого уровня и приобрело заслуженную популярность на Востоке. Многие образцы кремневого огнестрельного оружия XVIII века использовались охотниками даже в XX веке.

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