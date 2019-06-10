В Азербайджане произошло землетрясение.

В Тертерском районе в воскресенье 22:23 по местному времени магнитудой 3,4, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение зарегистрировано в девяти километрах к западу от станции Барда.

Подземные толчки, произошедшие на глубине 19 километров, не ощущались.

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