Абшерон: древние памятники архитектуры в 1986 г. - ФОТО
В 1986 г. издательство "Ишыг" (Свет) выпустило комплект цветных открыток - "Памятники архитектуры Азербайджана", с фотографиями Г.Гусейнзаде.
Как передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.
Комплект вышел тиражом в 15 000 экземпляров и включал в себя 24 открытки (свыше 50 фотографий).
В тексте комплекта говорилось:
Ставшее крылатым в среде многих народов мира выражение о том, что "архитектура является застывшей в камнях музыкой", очень правдиво выражает обобщенные особенности памятников архитектуры Азербайджана.
Среди памятников Азербайджана есть сооружения самого различного размера и назначения, возведенные из камня, кирпича, булыжного камня, сочетания двух последних и т. д.
Представленный читателю комплект цветных открыток позволяет совершить короткое заочное путешествие по местам расположения некоторых, наиболее интересных архитектурных сооружений республики.
В данной подборке - памятники Абшерона (Мардакан, Сураханы):
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре