В 1986 г. издательство "Ишыг" (Свет) выпустило комплект цветных открыток - "Памятники архитектуры Азербайджана", с фотографиями Г.Гусейнзаде.

Как передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.

Комплект вышел тиражом в 15 000 экземпляров и включал в себя 24 открытки (свыше 50 фотографий).

В тексте комплекта говорилось:

Ставшее крылатым в среде многих народов мира выражение о том, что "архитектура является застывшей в камнях музыкой", очень правдиво выражает обобщенные особенности памятников архитектуры Азербайджана.

Среди памятников Азербайджана есть сооружения самого различного размера и назначения, возведенные из камня, кирпича, булыжного камня, сочетания двух последних и т. д.

Представленный читателю комплект цветных открыток позволяет совершить короткое заочное путешествие по местам расположения некоторых, наиболее интересных архитектурных сооружений республики.

В данной подборке - памятники Абшерона (Мардакан, Сураханы):

Замок с круглой башней. 14 в. (более поздние исследования - 12 в.) Мардакан, АбшеронЗамок с четырехугольной башней. 14 в. (более поздние исследования - 12 в.) Верхняя часть башни. Мардакан, АбшеронЗамок с четырехугольной башней. 14 в. (более поздние исследования - 12 в.) Мардакан, АбшеронКрепость в поселке Рамана (Возведена предположительно в XIV веке). АбшеронЗамок с четырехугольной башней. 14 в. (более поздние исследования - 12 в.) Мардакан, АбшеронЗдание мечети в комплексе сооружений Дворца ширваншахов. 15 в. Баку, АбшеронКруглая башня, верхняя часть. 14 в. (более поздние исследования - 12 в.) Мардакан, АбшеронХарактерная для 17-19 вв. сельская мечеть. АбшеронХрам огнепоклонников Атешгях в селе Сураханы. 17 в. Абшерон

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!