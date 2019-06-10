В бакинском метро произошел курьезный случай.

Как сообщает Day.Az, одна из пассажирок метро взяла в руки микрофон, предназначенный для сотрудников метрополитена, и объявила в него, что "Есть хорошая Гедабекская картошка".

Day.Az представляет читателям эти кадры.

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