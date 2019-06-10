https://news.day.az/society/1127490.html Курьезный случай в бакинском метро - ВИДЕО
Курьезный случай в бакинском метро - ВИДЕО
В бакинском метро произошел курьезный случай.
Как сообщает Day.Az, одна из пассажирок метро взяла в руки микрофон, предназначенный для сотрудников метрополитена, и объявила в него, что "Есть хорошая Гедабекская картошка".
Day.Az представляет читателям эти кадры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре