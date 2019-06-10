https://news.day.az/society/1127519.html Несчастный случай в Хырдалане - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Несчастный случай в Хырдалане - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В социальных сетях распространены кадры страшного ДТП, произошедшего второго июня в Хырдалане, сообщает Day.Az.
Как следует из кадров, распространённых в социальных сетях, автомобиль марки Mercedes сбил пешехода, стоявшего на отбойнике, а затем столкнулся со столбом.
Day.Az представляет эти кадры:
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