В социальных сетях распространены кадры страшного ДТП, произошедшего второго июня в Хырдалане, сообщает Day.Az.

Как следует из кадров, распространённых в социальных сетях, автомобиль марки Mercedes сбил пешехода, стоявшего на отбойнике, а затем столкнулся со столбом.

Day.Az представляет эти кадры:

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