В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) юго-восточный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также юго-восточный ветер, температура морской воды 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, местами возможен град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

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