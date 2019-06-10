https://news.day.az/society/1127567.html К сведению учителей
К сведению учителей
Сегодня в Азербайджане завершается электронный прием документов для участия в конкурсе по смене места работы учителей, работающих по бессрочным договорам в общеобразовательных школах, которые входят в систему министерства образования. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Претенденты могут сегодня до 23:59 пройти регистрацию, пройдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme
Для участия в конкурсе электронную регистрацию прошли уже 11 238 человек. 4622 - подтвердили свои заявления, обращения 96 претендентов были отклонены.
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