Распространены кадры тяжелой аварии в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, на Сабунчинском мосту в направлении аэропорта образуется пробка. Автомобиль марки ВАЗ 21 99 столкнулся с машиной, пытавшейся перестроиться. В результате аварии нанесен ущерб семи автомобилям, две из которых перевернулись.

Day.Az представляет эти кадры:

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