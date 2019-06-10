https://news.day.az/society/1127618.html Цепная авария в Баку с участием семи автомобилей - ВИДЕО
Цепная авария в Баку с участием семи автомобилей - ВИДЕО
Распространены кадры тяжелой аварии в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, на Сабунчинском мосту в направлении аэропорта образуется пробка. Автомобиль марки ВАЗ 21 99 столкнулся с машиной, пытавшейся перестроиться. В результате аварии нанесен ущерб семи автомобилям, две из которых перевернулись.
Day.Az представляет эти кадры:
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