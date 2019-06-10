14 июня на территории каждого общеобразовательного учреждения будет организован "Последний звонок".

Как сообщили ONA в минобразования, в связи с этим министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ, передает Day.Az.

Руководству школ рекомендуется приглашать на мероприятие представителей родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций, представителей общественности, бывших выпускников.

В приказе также отразились вопросы проведения местными органами управления образования содержательного мероприятия и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности учащихся.

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