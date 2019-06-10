Билеты на Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" уже в продаже
В продажу поступили билеты на летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019". Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.
Продажа билетов осуществляется в рамках соглашения, подписанного между операционным комитетом фестиваля и компанией по продаже билетов iTicket.
Выпущенные в продажу 146 тысяч билетов можно приобрести на сайте фестиваля https://www.eyofbaku2019.com и iTicket.az - https://www.iticket.az.
Любители спорта смогут также купить билеты в торговых центрах "Парк Бульвар", "Гянджлик", "28 мая" и еще в 12 столичных пунктах продажи билетов.
Стоимость билета на церемонию открытия - в пределах 10-15 манатов, на церемонию закрытия - 5-10 манатов. Оба мероприятия пройдут в Baku Crystal Hall.
Также планируется реализация бесплатных билетов на некоторые соревнования.
Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.
Для участия в соревнованиях в Азербайджан приедут более 3600 спортсменов и технических делегаций.
Атлеты выступят в 10-ти видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.
В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.
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