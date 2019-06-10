https://news.day.az/society/1127698.html Когда будет отмечаться праздник Гурбан в Азербайджане? - НАЗВАНА ДАТА
Когда будет отмечаться праздник Гурбан в Азербайджане? - НАЗВАНА ДАТА
В Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 12 и 13 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на axsham.az, согласно распоряжению премьер-министра Новруза Мамедова, 12-13 августа считаются нерабочими днями в связи с праздником Гурбан.
Отмечается, что нерабочие дни приходятся на понедельник и вторник.
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