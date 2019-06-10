ЗАО "Бакинский метрополитен" доставил в Баку два новых состава из 10 вагонов с завода "Метровагонмаш", сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, два состава современного типа уже в Баку.

"Сейчас идет прием-сдача вагонов. Завтра оба состава будут в депо, и после наладочных и тестовых работ выпущены на линию", - сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что со следующего месяца в Баку будут доставлены еще 20 вагонов - четыре подвижных состава. "До конца года они также будут введены в эксплуатацию", - сказал пресс-секретарь.

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