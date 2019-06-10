Апелляционная комиссия, созданная в связи с окончательной оценкой (аттестацией) знаний учащихся общеобразовательного уровня (9 лет) и результатами первого этапа экзамена по приему в колледжи общеобразовательного уровня, обнародовала информацию.

В экзаменах, проведенных 3, 10, 17 и 31 марта 2019 года, приняли участие более 117 тысяч учеников (абитуриентов), которые выполнили более чем 3042 тысячи заданий, передает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр. В целом, в соответствии с правилами оценивания, было проведено свыше 6084 тысячи проверочных работ, передает Day.Az.

В сообщении ГЭЦ говорится, что результаты экзаменов были оглашены в апреле, однако, к сожалению, только 16435 учеников из 37341 участвующих на экзамене третьего марта, 7800 учеников из 39533 участвовавших на экзамене десятого марта, 6878 учеников из 37341 участвовавших на экзамене семнадцатого марта и 848 учеников из 7759 участвовавших на экзамене тридцать первого марта, своевременно ознакомились со своими результатами.

После оглашения экзаменационных результатов ГЭЦ задействовал Апелляционную комиссию. В апелляционную комиссию обратился с заявлениями 341 ученик или абитуриент (0,29 процента сдающих экзамен) для расммотрению ответов на более чем 4000 заданий (0,13 процента всех заданий). Изменены были оценки 170 учеников (0,15 процента сдающих экзамен) по 241 заданию (0,008 процента всех заданий), а по другим обращениям ученикам были сделаны разъяснения по поводу ошибок. 14 учеников не пришли на апелляцию. Однако, их заявки были рассмотрены и приняты соответствующие решения, сообщает ГЭЦ.

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