Гендиректор СП Ford Sollers и УАЗа Адиль Ширинов возглавил с 1 июня компанию ООО "Аурус", продвигающую люксовый российский автомобиль Aurus.

Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в понедельник в сообщении Минпромторга РФ.

"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года", - отмечается в сообщении. При этом бывший гендиректор Хильгерт, который стоял у истоков создания компании, продолжит сотрудничество с Aurus в статусе советника Ширинова.

В пресс-релизе также отмечается, что в приоритетные планы нового гендиректора будет в том числе входить подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ "Алабуга", где с 2021 года планируется производство до 5000 автомобилей в год.

"Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества", - отметил Ширинов.

Как сообщалось ранее, в конце мая Ширинов был назначен новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс"). С 6 июля 2017 года он также является президентом и CEO совместного предприятия Ford Sollers.

Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990). До назначения в ООО "Аурус" Ширинов занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании ПАО "Соллерс" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Одновременно с проектом "Аурус" Ширинов является генеральным директором СП Ford Sollers и ООО "Ульяновский автомобильный завод".

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