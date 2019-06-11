В ночном клубе в Насиминском районе Баку избили несовершеннолетнюю гражданку США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.az, инцидент зафиксирован в одном из ночных клубов, находящихся на проспекте Бюльбюля.

Отмечается, что у гражданки США Виталиевны Лайлы Ифрагим гызы 2002 года рождения возникла ссора с одним из посетителей заведения. В результате потасовки Лайла получила тяжелые травмы, она госпитализирована.

По факту ведется расследование.

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