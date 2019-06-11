https://news.day.az/society/1127794.html В бакинском ночном клубе избили гражданку США
В бакинском ночном клубе избили гражданку США
В ночном клубе в Насиминском районе Баку избили несовершеннолетнюю гражданку США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на anews.az, инцидент зафиксирован в одном из ночных клубов, находящихся на проспекте Бюльбюля.
Отмечается, что у гражданки США Виталиевны Лайлы Ифрагим гызы 2002 года рождения возникла ссора с одним из посетителей заведения. В результате потасовки Лайла получила тяжелые травмы, она госпитализирована.
По факту ведется расследование.
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