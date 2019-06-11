В Азербайджане выращиваются два сорта клубники, завезенных из-за рубежа. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend предприниматель Рафет Аббасов.

По его словам, новые сорта завезены из Турции и выращиваются в Джалилабадском районе.

"Это сорта "Альбион" и "Сан Андреас". До недавнего времени в основном выращивался сорт "Виктория". Все эти сорта высокоурожайные. Однако, несмотря на то, что урожайность сорта "Виктория" составляет 30-35 тонн на один гектар, она предусмотрена только для внутреннего рынка из-за низкой устойчивости", - сказал Аббасов.

Он отметил, что сбор клубники, выращенной в теплице, начался в марте, а на открытом воздухе - в конце апреля и в зависимости от погодных условий продолжится до ноября.

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