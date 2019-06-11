Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 июня проведет второй тур выпускного экзамена для 9-классников. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Второй тур выпускного экзамена для 9-классников общеобразовательных школ пройдет в Мингячевире, Агджабединском, Агдашском, Агстафинском, Балакенском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гедабекском, Гекчайском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Газахском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Сальянском, Сиязаньском, Шамкирском, Товузском, Уджарском, Хызинском, Ярдымлинском, Загатальском районах, а также в школах-интернатах, школах с обучением на английском языке, школах исправительных учреждений в Баку и школах на о. Чилов.

Пропускной лист на экзамен можно распечатать, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/

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