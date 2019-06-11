Сегодня в Баку начала свою работу внеочередная генеральная ассамблея Международного союза архитекторов (МСА) в рамках архитектурного форума "Массовый туризм в исторических городах", организованная МСА и Союзом архитекторов Азербайджана (САА). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend с мероприятия.

Председатель правления САА Эльбай Гасымзаде отметил, что МСА принял решение провести внеочередную ассамблею в Баку ввиду высокого уровня прогресса Азербайджана в этой области. Целью форума является обсуждение проблемы сохранения исторического облика городов. Гасымзаде отметил, что форум будет также полезен для изучения практики международного туризма в таких городах, как Баку.

"Есть, к сожалению, примеры Венеции, Барселоны и других исторических городов, в которых наблюдается массовый неуправляемый туризм, приводящий к негативным последствиям. Мы сможем сделать все, чтобы в Баку такого не произошло", сказал Гасымзаде.

Также председатель подчеркнул, что президент МСА Томас Воньер высоко оценил достижения Азербайджана в области архитектуры.

Азербайджан сотрудничает с МСА с 1993 года. По словам Гасымзаде, сотрудничество укрепилось за последние 8 лет. Томас Воньер на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым назвал САА авангардом международного архитектурного движения.

В обращении ЮНЕСКО к форуму было отмечено, что он соответствует мандату организации по защите и поддержке наследия исторических городов и решению проблем, создаваемых в них массовым туризмом.

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