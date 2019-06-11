Станция бакинского метрополитена "Хатаи" будет открыта в августе этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, на данный момент ведется работа по настройке эскалаторов.

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