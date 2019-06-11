https://news.day.az/society/1127892.html Стало известно, когда откроется станция "Хатаи" На данный момент ведется работа по настройке эскалаторов.
Стало известно, когда откроется станция "Хатаи"
Станция бакинского метрополитена "Хатаи" будет открыта в августе этого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.
По его словам, на данный момент ведется работа по настройке эскалаторов.
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