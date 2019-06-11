На днях известная компания "Агуша" провела интересное мероприятие в отеле Landmark, в котором приняли участие сотрудники представительства компании в Азербайджане, а также известные блогеры с детьми.

С лекцией на мероприятии выступила известная "Mom Blogger" Вафа Али (@korpem_official).

Она рассказала о самой стрессовой теме для матерей - питании ребенка, поделилась полезными лайфхаками и рассказала о переходе ребенка на дополнительное питание.

Отметим, что питание детей и взрослых значительно отличается. Учитывая эти различия, "Агуша" производит множество видов питания. И во время производства учитывает три основных нюанса: Безопасность, Качество, Адаптацию к детскому организму.

В целях безопасности здоровья ребенка "Агуша" в производстве питания использует только натуральные продукты. Использование консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, а также ГМО запрещены компанией "Агуша". Компания строго контролирует все ступени производства.

Основной причиной, по которой мамы должны выбирать для детей "Агушу", является то, что все продукты для кормления детей до 3 лет сертифицированы.

При выборе еды для ребенка важно посмотреть на возраст, указанный на упаковке. Если этой информации на упаковке нет, значит продукт не предназначен для детей.

Молочные продукты "Агуши" помогают матерям удовлетворить самые важные потребности ребенка и решить многие проблемы.

Н. Гасымова

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