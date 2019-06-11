https://news.day.az/society/1127908.html Бакинское метро избавится от десятков старых вагонов
До конца этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" выведет из эксплуатации 30 старых вагонов, заменив их новыми.
Бакинское метро избавится от десятков старых вагонов
До конца этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" выведет из эксплуатации 30 старых вагонов, заменив их новыми.
Об этом сказал зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, процесс будет осуществляться постепенно: "По мере истечения срока эксплуатации вагоны будут заменяться новыми".
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