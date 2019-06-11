https://news.day.az/society/1127914.html Страшный пожар в Баку: Ребенок сгорел заживо
Страшный пожар в Баку: Ребенок сгорел заживо
В Сабунчинском районе Баку сгорел одноэтажный 4-комнатный дом общей площадью 100 квадратных метров, а также вспомогательная постройка площадью 40 квадратных метров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в ходе операции было обнаружено сгоревшее тело Агамирзоевой Зибейды Эльхан гызы (2018 г.р.).
Пожар был потушен.
По факту проводится расследование.
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