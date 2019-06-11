В Сабунчинском районе Баку сгорел одноэтажный 4-комнатный дом общей площадью 100 квадратных метров, а также вспомогательная постройка площадью 40 квадратных метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в ходе операции было обнаружено сгоревшее тело Агамирзоевой Зибейды Эльхан гызы (2018 г.р.).

Пожар был потушен.

По факту проводится расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!