11 июня вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews. 
   
В новом номере газеты читайте: Испанская компания строит плавучую солнечную электростанцию; Азербайджан избран в Межправительственный комитет ЮНЕСКО; SOCAR раскрыла чистую прибыль; Индийская компания заинтересована в сотрудничестве в альтернативной энергетике и т.д. 

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).  
 
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az

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