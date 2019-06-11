В Азербайджане на 2019-2020 учебный год увеличено количество специальностей и плановых мест в вузах с преподаванием предметов на английском языке. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend заместитель главы Аппарата министерства образования Ягуб Пириев.



По его словам, при формировании плана приема студентов учитывались требования международного рынка труда, поэтому число специальностей с преподаванием предметов на английском языке было увеличено с 57 до 69, и число мест - на 17,7 процента в сравнении с прошлым годом.



Пириев отметил, что в этом году восемь процентов прогнозируемых мест по студенческому приему предусмотрено для специальностей, где преподавание проводится на английском языке. Этот показатель по специальностям с преподаванием предметов на русском языке составляет 9,3 процента (119 специальностей).

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