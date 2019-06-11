"В связи с пляжным сезоном с 15 июня бригады скорой медицинской помощи будут оказывать гражданам услуги на 16 пляжах Баку".

Об этом ONA заявил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев, передает Day.Az.

Он сказал, что в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Главврач отметил, что бригады скорой медицинской помощи будут дежурить на пляжах с 09:00 до 20:00.

Напомним, министерство экологии и природных ресурсов заявило, что пляжи Тюркан, Говсан и Шыхово непригодны для купания.

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