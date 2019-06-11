В Баку на Зыхском шоссе совершил аварию автобусный маршрут 104.

Как сообщили ONA в минздраве, в результате происшествия пострадали 4 человека, передает Day.Az.

Женщины в возрасте 43 и 34 лет доставлены в Сабунчинскую больницу, 50-летний мужчина - в Центр клинической медицины, 35-летняя женщина доставлена в Нейрохирургическую больницу.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

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