https://news.day.az/society/1128051.html В Баку автобус совершил тяжелую аварию, есть пострадавшие
В Баку автобус совершил тяжелую аварию, есть пострадавшие
В Баку на Зыхском шоссе совершил аварию автобусный маршрут 104.
Как сообщили ONA в минздраве, в результате происшествия пострадали 4 человека, передает Day.Az.
Женщины в возрасте 43 и 34 лет доставлены в Сабунчинскую больницу, 50-летний мужчина - в Центр клинической медицины, 35-летняя женщина доставлена в Нейрохирургическую больницу.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
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