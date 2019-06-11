В министерстве образования состоялась церемония награждения победителей конкурса "Знатоки литературы".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, по словам заместителя министра образования Махаббат Велиевой, конкурс "Знатоки литературы" был организован в 3 этапа. На школьной стадии конкурса по регионам приняли участие около 25 000 школьников.

5500 отличившихся учеников получили право участвовать в районном (городском) этапе.

Районный (городской) этап конкурса был завершен в феврале и в городском этапе проведенный в марте приняли участие 125 студентов. На этом этапе участники написали сочинение выбрав одну из предложенных тем в 3-х вариантах и ответили на 10 вопросов.

Письменные работы учеников проверялись и оценивались жюри, созданным министерством образования.

По результатам конкурса, шесть человек были награждены дипломами первой, 10 человек второй, 16 человек третьей степени, 20 человек были награждены похвальными грамотами. Наряду с дипломами и похвальными грамотами победителям были вручены ценные подарки и книги.

Примечательно, что конкурс проводится в соответствии с приказом министерства образования "О мерах по улучшению навыков чтения учащихся средних школ и формированию культуры чтения".

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