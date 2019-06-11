Осуществляется газификация нового массива в селе Йухары Ойсузлу Товузского района Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", согласно составленному проекту, с целью обеспечения нового массива природным газом, предусмотрено проведение различных несущих и распределительных газовых линий общей протяженностью 13200 метров, установка счетчиков и регуляторов в 104 домах.

Отмечается, что в ходе газификации используется "одноступенчатая" система, что способствует поддержанию потребляемого газа в стабильном режиме. 80 процентов всех работ уже завершено, в скором времени газификация массива будет полностью завершится.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!