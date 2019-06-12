Ночью в Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, происшествие зарегистрировано вблизи мечети Биби-Эйбат.

Автомобиль марки BMW врезался в рекламный щит и загорелся.

Водитель автомобиля - Раджабов Асадага Надир оглу (1989 года рождения) - погиб, пассажир получил тяжелые ранения.

Как сообщили в минздраве, информация о происшествии поступила в скорую помощь в 03:37:

"Пассажир автомобиля - 28-летний Кямран Искендеров - с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в Клинический медицинский центр. Его состояние оценивается как тяжелое".

Правоохранительные органы ведут расследование.

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