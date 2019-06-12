Осталось меньше 100 дней до грандиозного спортивного события - 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение 7 дней будут выступать гимнастки как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Также будут оглашены имена лучших в командном зачете.

В преддверии знаменательного и долгожданного события сильнейшие грации планеты пригласили поклонников самого изящного, красивого и зрелищного вида спорта посетить Баку и стать свидетелями захватывающих, ярких и масштабных соревнований Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В записанном видеоролике знаменитые спортсменки - звезды художественной гимнастки на азербайджанском языке приветствуют Баку и приглашают всех на 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям данное видео.

Отметим, что этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. Топ-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум 2 гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию.

На чемпионате этого года 5 лучших команд в групповых упражнениях получат шанс выступить в Токио по баллам, набранным в многоборье.​

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