В нашей солнечной столице снова состоится самый яркий праздник еды - Baku Food Festival откроет двери своим посетителям в пятый, юбилейный раз. На этот раз праздник продлится целых 24 дня - в период с 13 июня - по 7 июля, в одном из любимых бакинцами парков - Парке Сахиль. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы. Уже завтра, с 13.00, каждый житель и гость города сможет посетить Baku Food Festival.

Фестиваль не только снова порадует всех гостей разнообразием вкусных блюд, напитков, но и насыщенной развлекательной программой. В этот раз, один из главных партнеров фестиваля Soliton предоставит открытую кухню, где почти каждый день будут проходить встречи со знаменитостями города Баку, и можно будет не только послушать кумира, но и понаблюдать за тем, как он готовит свое любимое блюдо.

Также, впервые на фестивале будет презентован проект EURO 2020, и на территории Baku Food Fest будет размещен уникальный стенд с симуляцией футбола, информацией о продаже билетов на событие и т.д.

Помимо всего прочего, на фестивале Baku Food Fest впервые будут представлены целых два стенда от знаменитой московской сети ресторанов Novikov Group - Caspar café и "Сыроварня"! На их необычных фото-зонах можно будет не только сделать яркие и запоминающиеся фото, но и выиграть вкусные призы!

И как всегда - всех посетителей фестиваля будет ждать насыщенная музыкальная программа и хорошее, пляжное настроение, прямо в стенах раскаленного летнего города! Организаторы - компания Meal for Real при поддержке Исполнительной власти Баку, Рекламного агентства Азербайджана, ASAN радио и брендов Soliton, Danone, Procter & Gamble, Berg, Azersun и Novikov Group.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

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