В Азербайджане создается молодежный военно-патриотический лагерь "Marş İrəli" (Вперед, марш!), во второй раз организованный общественным объединением "İrəli" (Вперед) при содействии Фонда молодежи Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе "İrəli".

Военно-патриотический лагерь "Вперед, марш!" будет создан в летнее время в одном из регионов страны на открытой местности. По словам председателя "İrəli" Миргасана Сеидова, главная цель проекта - воспитание молодежи в военно-патриотическом духе, прививание навыков военного дела, повышение уровня знаний ведения информационной войны в социальных сетях и СМИ, организация плодотворного и полезного досуга.

"Азербайджан имеет сильную армию, государство и народ - едины, а наш проект направлен на дальнейшее развитие молодежи, раскрытие и реализацию их потенциала в военно-патриотической сфере. Страну должны защищать не только военные, но и вся общественность, особенно молодежь. Наша молодежь - это авангард страны, преданная своей Родине, ее ценностям, традициям и идеалам! Мы всегда должны быть готовы освободить наши земли от армянских оккупантов", - отметил Миргасан Сеидов.

В течение 10 дней в регионах страны, учитывая гендерное равенство, будет проведен отбор около 150 участников проекта от 17 до 25 лет. Участники проекта пройдут испытания на физическую выносливость, посредством просветительских семинаров, мотивационных и симуляционных игр овладеют базовыми знаниями ведения военных действий, а также овладеют навыками выживания в экстремальных условиях. Тактическая, социальная, интеллектуальная, психологическая и спортивная подготовка, несение караульной службы, огневая подготовка, топография, подготовка командирского состава и другие моменты военного дела будут представлены в рамках проекта. Все мероприятия будут проведены с участием профессионалов и военных специалистов. О месте расположения лагеря будет сообщено дополнительно.

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