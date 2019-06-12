"Пляжи на территории муниципалитета Набрани в Хачмазском районе непригодны для купания".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сказал начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Арастун Гасанов на пресс-конференции в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Он отметил, что в связи с началом пляжного сезона сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг пляжных территорий северных и южных регионов, были взяты образцы морской воды, проведен микробиологический анализ:

"Согласно результатам анализов, пляжи Набрани непригодны для купания с микробиологической точки зрения. Однако норма биологического загрязнения в морской воде пляжей муниципалитетов Хачмаза Ялама, Сеидлер и Истису (Мухтадыр) позволяет использовать пляжи для купания.

Также, согласно итогам мониторинга, пригодны для купания пляжи Лянкярана и Астары".

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