В честь Дня национального спасения - 15 июня - в национальных парках Азербайджана состоятся дни "открытых дверей". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщается, 15 июня посетители не должны будут платить за вход. День "открытых дверей" продлится с 09:00 утра до 18:00 вечера.

"С возвращением к власти созидателя и основателя независимого Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева были приняты меры в направлении охраны окружающей среды и сохранении биологического разнообразия, была расширена площадь особо охраняемых природных территорий. С целью охраны редких и исчезающих видов флоры и фауны созданы и усовершенствованы с точки зрения охраны и инфраструктуры, национальные парки, государственные заповедники. Зангезурский национальный парк имени Гасана Алиева, являющийся первым национальным парком Азербайджана также был создан в период руководства великого лидера. В настоящее время в Азербайджане 10 национальных парков. Министерство экологии и природных ресурсов в связи с Днем национального спасения приглашает всех в национальные парки", - говорится в сообщении министерства.

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