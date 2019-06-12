По итогам конкурса по приему на работу директоров школ в 2018-2019 учебном году 33 человека были приняты на работу в должности директора в учебные заведения, подчиненные Управлению образования города Баку (УОГБ).

Об этом сообщил руководитель упарвления Рашад Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, за указанный период разные должности получили около 400 человек.

Тагиев отметил, что на основе конкурсов в образовательные учреждения, находящиеся в подчинении УОГБ, был принят на работу 61 человек на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, 25 человек - замдиректора по воспитательной работе(организатор), 30 человек - психолога, 29 человек - библиотекаря, 16 человек - руководителя по допризывной подготовке молодежи, 44 человека - руководителя организации детского объединения, 190 человек - лаборанта, 5 человек - на работу в Центр поддержки обучения при УОГБ.

"Следующий конкурс по приему на работу на вышеуказанные должности объявлен в январе 2019 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы по проведению следующего этапа (собеседование). Из 1655 кандидатов, участвующих в экзамене, 555 набрали баллы выше проходных", - добавил он.

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