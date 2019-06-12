https://news.day.az/society/1128490.html Сильный пожар в многоэтажке в Баку, эвакуированы более 80 человек
Сильный пожар в многоэтажке в Баку, эвакуированы более 80 человек
В многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате пожара на балконе шестого этажа здания сгорел один газовый счетчик, на балконе седьмого этажа - оконная рама из пластика, один нагреватель воды и один кондиционер, на балконе восьмого этажа - бытовые отходы на площади четырех квадратных метров, а также коммуникационные линии, проходящие через балконы всех трех этажей.
Во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали более 80 жителей здания в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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