https://news.day.az/society/1128493.html В Баку 5 человек пострадали от солнечного удара
В Баку 5 человек пострадали от солнечного удара
Пять человек пострадали в Баку в результате солнечного удара.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сказала Нурида Фарзалиева, старший врач Бакинского отделения скорой медицинской помощи.
По ее словам, с 1 июня по сегодняшний день в связи с солнечным ударом 5 человек обратились в службу "103", 4 из них были помещены в больницы.
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