Пять человек пострадали в Баку в результате солнечного удара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сказала Нурида Фарзалиева, старший врач Бакинского отделения скорой медицинской помощи.

По ее словам, с 1 июня по сегодняшний день в связи с солнечным ударом 5 человек обратились в службу "103", 4 из них были помещены в больницы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!