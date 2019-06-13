В 1986 г. издательство "Ишыг" (Свет) выпустило комплект цветных открыток - "Памятники архитектуры Азербайджана", с фотографиями Г.Гусейнзаде.

Коплект вышел тиражом в 15,000 экземпляров, и включал в себя 24 открытки (свыше 50 фотографий), передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В тексте комплекта говорилось:

Ставшее крылатым в среде многих народов мира выражение о том, что "архитектура является застывшей в камнях музыкой", очень правдиво выражает обобщенные особенности памятников архитектуры Азербайджана.

Среди памятников Азербайджана есть сооружения самого различного размера и назначения, возведенные из камня, кирпича, булыжного камня, сочетания двух последних и т. д.

Представленный читателю комплект цветных открыток позволяет совершить короткое заочное путешествие по местам расположения некоторых, наиболее интересных архитектурных сооружений республики.

В данной подборке - памятники Баку:

Баня Гаджи Гаиба. 15 в. Баку

Верхняя часть портала здания Диванхане (комплекс сооружений Дворца ширваншахов. 15 в.) Баку

Верхняя часть северных ворот старого города (Ичери Шехер). Баку

Восточный портал (16 в.) в комплексе сооружений Дворца ширваншахов. Баку

Выставка камней затонувшего в баиловской бухте замка. 13 в. Баку

Дворец счастья (бывш. Дворец Мухтарова). Начало 20 в. Баку

Девичья Башня

Девичья Башня

Здание Бакгорисполкома на Коммунистической улице (бывш. городская дума). Баку

Здание Диванхане в комплексе сооружений Дворца ширваншахов. 15 в. Баку

Здание Президиума Академии наук АзССР. Начало 20 в. (бывш. учебное заведение). Общий вид. Баку

Здание Президиума Академии наук АзССР. Начало 20 в. (бывш. учебное заведение). Фрагмент фасада. Баку

Мечеть Тезе пир. Минарет. Начало 20 в. Баку

Мечеть Тезе пир. Начало 20 в. Баку

Минарет мечети Мухамеда - Сыныг гала. 11 в. Баку

Минарет мечети Мухамеда - Сыныг гала. Верхняя часть минарета. 11 в. Баку

Общий вид стен старого города (Ичери Шехер). Баку

Рыночная площадь. 15 в. Баку

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