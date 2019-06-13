В день "последнего звонка" Государственное управление дорожной полиции города Баку и районные отделения Государственной дорожной полиции будут работать в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

Дорожная полиция предупредила все средние школы, наклеив обращения на входные двери зданий.

В обращении дорожная полиция просит родителей не давать автомобили выпускникам, и чтобы они, в свою очередь, не управляли автомобилями родителей и близких родственников без их разрешения: "Это чревато привлечением к административной ответственности".

Кроме того, в большинстве средних школ Баку на "последнем звонке" будут участвовать сотрудники ГУДБ Баку, так и районных отделений дорожной полиции, которые поздравят выпускников от имени руководства ГДП, а также проведут просветительские беседы по безопасности дорожного движения.

В день "последнего звонка" сотрудники дорожной полиции будут контролировать территории всех школ и незамедлительно принимать шаги при допущении негативных случаев.

Дорожная полиция просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения

Отметим, что "последний звонок" во всех школах Баку пройдет 14 июня.

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