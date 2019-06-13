В 2006 году Cartier, бизнес-школа INSEAD и консалтинговая компания McKinsey & Company подставили плечо поддержки женщинам-предпринимателям, придумав проект Cartier Women's Initiative - международный конкурс бизнес-стартапов. Ежегодно семь самых перспективных и умных женщин из семи стран получают грант в размере $100 тыс. и помощь в развитии и продвижении бизнеса. Те, кто не победил, но вошел в финал, - по $30 тыс. Заявки на 2020 год начнут принимать в июне.

Узнать больше о проекте можно здесь https://www.cartierwomensinitiative.com/

21 июня впервые в гостях у W_Space команда Cartier, которая расскажет о проекте Cartier Women's Initiative и о том как попробовать свои силы в конкурсе.

В программе вас ожидает:

∙ Что такое Cartier Women's Initiative и почему французский ювелирный Дом отмечает достижения женщин в сфере социального предпринимательства

∙ Инсайты от финалистки конкурса: что принесло ей участие и с какими трудностями пришлось столкнуться

∙ Инсайты от члена жюри: что отличает проект победителя от остальных

∙ Практический воркшоп: как правильно составить бизнес-план и на что нужно обратить внимание при заполнении заявки на участие

Спикеры:

∙ Марина Росс, Финалистка CWI 2017, CEO & основатель Hydrop

∙ Екатерина Трофимова, Член Жюри CWI, Партнер компании Делойт

∙ Алексей Ермолин, Стартап-коуч, Основатель ErmolinConsulting

Для принятия участия в проекте отправьте краткую информацию о вашем проекте на почту: maria.shishova@cartier.com. Количество мест ограничено.

Очень надеемся, что в следующем году будет финалистка из Азербайджана!

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