Утвержден План мер по выполнению "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг.". Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Согласно плану мер, в течение этого года планируется подготовить законопроект "О пищевой безопасности", предложения к нему, а также обеспечить приведение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм и правил в соответствие с международными требованиями или разработать новые нормы и правила.

Кроме того, будут подготовлены предложения для совершенствования требований и механизмов контроля по производству, переработке и обороту диетического и детского питания и др.

Проконтролировать исполнение приказа поручено замминистра Рагиму Алиеву.

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