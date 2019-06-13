Во время пожара, произошедшего накануне на неубранном пшеничном поле в Шамахинском районе Азербайджана, никто не пострадал. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на исполнительную власть (ИВ) Шамахинского района.

В связи с пожаром было сообщено, что минувшей ночью в 23:00 на территории села Гойлер произошел пожар на 60 гектарах неубранного и 100 гектарах убранного пшеничного поля, а также на 40 гектарах пастбища, принадлежащих 150 семьям (600 человек).

МЧС, министерство сельского хозяйства и ИВ Шамахинского района предприняли оперативные меры по предотвращению пожара и нераспространению огня на прилегающие территории и села.

На территорию была привлечена пожарная техника из Шамахинского, Гобустанского, Гаджигабульского, Агсуинского, Исмаиллинского и Кюрдамирского районов и соответствующая техника министерства сельского хозяйства.

Во избежание распространения огня тракторы вспахали по периметру все охваченные пламенем территории.

Пожар был потушен сегодня утром в 04:20.

Отметим, что на территории, где произошел пожар, частично сгорели старые 1,5-метровые железнодорожные шпалы.

В настоящее время проводится расследование в связи с определением нанесенного ущерба и причин пожара.

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