С первого августа вход в Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" для иностранных туристов будет стоить девять манатов.

Об этом во время медиатура в заповедник сказал журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для местных туристов вход будет стоить два маната, для студентов - один манат, а для школьников вход будет бесплатным", - сказал Нагиев.

Председатель Агентства добавил, что для туркомпаний, организующих поездки в заповедник и заключивших в связи с этим долгосрочные контракты, будут применяться старые цены.

Нагиев добавил, что в течение дня заповедник "Янардаг" посещают 500-700 туристов: "Сегодня наблюдается динамика роста туристов. Местное население также очень любит посещать это место".

Нагиев считает, что для роста числа посетителей необходимо продолжать пропаганду: "В отелях, туристических информационных центрах будет размещаться информация о "Янардаге"".

Напомним, что 12 июня состоялось открытие капитально отремонтированного и восстановленного Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг".

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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